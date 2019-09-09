ГАЛЕРЕЯ: Эстония ожидаемо проиграла голландцам. Зато был побит рекорд посещаемости

Было глупо рассчитывать на победу или даже ничью в этом матче. Сборная Нидерландов — супер команда, с лучшими игроками Европы. Против Ван Дейка, Де Лигта и Де Йонга мало кто может показать качественный футбол. Но сегодня на поле за Эстонию были и те, кто не дотягивает до уровня Чемпионата Эстонии. Об этом еще говорил прошлый тренер Мартин Рейм.

Немногие не боялись брать игру на себя. Неплохо смотрелся Эрик Сорга, Сергей Зенев, Матиас Кяйт. Лучший на поле был совершенно точно — вратарь Сергей Лепметс. Если бы не он, счет был бы крупнее. Защите работала отвратительно. Рагнар Клаван, наверное, вовсю погрузился в красное вино (о чем он всегда напоминает), а другие просто никогда не играли на таком уровне.

Голландцы же играли почти в пять нападающих, постоянно забегали в штрафную площадь, обводили и били. Вообще сложилось впечатление, что они не играли на результат. А просто забили пару голов и катали мяч, зная, что им ничего в ответ не будет.

Сборная Эстонии проиграла все 5 матчей. Занимает крепкое последнее место. Осталось три игры — с белорусами и голландцами в гостях, с немцами дома. Шансы на какие-то очки — минимальные. Напомню, у нынешнего тренера контракт до конца квалификации — ноября месяца. Возможно, эти 5 в итоге сыгранных матчей и останутся его заслугой перед страной.

Следующие игры пройдут в начале октября. Одно радует. Был побит рекорд посещаемости матчей сборной Эстонии на А. Ле Кок Арене. В понедельник на стадион пришло 11006 человек.

Эстония-Нидерланды Матч закончился. Спасибо, что были с нами. Пока! 11000 людей на трибуде - это рекорд Опять же, все легко и просто. Пас, удар, гол. 0:3 Костя сейчас вышел на бровку и подсказал как двигаться Лийваку. Готовится? Константин Васильев даже не разминается. Оно и логично. Матч проигран. Ему эта игра ничего не даст в плане опыта и карьеры. А вот молодым игрокам "Флоры" очень много прибудет после игры. Почему не меняют Ояму и Теннисте, и вообще почему они на поле, до сих пор не понятно. Франк Ливак выходит вместо лучшего, по моему мнению, игрока матча Сергея Зенева. Ван Дейк чуть не забил после подачи с угла поля. Пару пасов, мяч на фланге, подача, замыкание. Все. 0:2. Второй тайм начался, замен нет! Перерыв Гудят трибуны! Ван Дейк выбил мяч, когда мы могли быстро разыграть. Игра продолжается. Некоторым нашим крайним защитникам не хватает мастерства, чтобы разыграть мяч. Сложно не то что дойти до ворот соперника, а просто развести его со штрафного. Пропустили обычный гол, без накала и страсти. Прострел - удар - Лепметс достает мяч. Где оборона была? Очень интересно используют Зенева. Он самый высокий и при выходе из обороны именно на него навешивают. Он смещается в центр, на место Сорги, который идет под него. Подавать на Эрика нет смысла, а низом обыгрывать голландцев невозможно. Первый опасный момент у эстонцев. Но не получилось после аута попасть по мячу. Про острые моменты соперника писать нет смысла, так быстро я не умею печатать. Эстония ожидаемо играет низко в обороне, но очень смело и по-спортивному жестко. Голландцы катают мяч, забегают вперед, к центрально кругу приходят все нападающие, которые постоянно перемещаются по полю. Трибуны наполовину пусты, так как много людей еще пытаются припарковать машину и пройти контроль. Надо приходить пораньше! Всем привет! Давайте следить за матчем сборной Эстонии против Нидерландов вместе. Вот и составы команд. Вместе получившего травму Васильева - Айнсалу 1995 года рождения.

До матча