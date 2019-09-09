ГАЛЕРЕЯ: Эстония ожидаемо проиграла голландцам. Зато был побит рекорд посещаемости(12)
В понедельник сборная Эстонии по футболу проиграла Нидерландам со счетом 0:4.
В понедельник сборная Эстонии по футболу проиграла Нидерландам со счетом 0:4.
Было глупо рассчитывать на победу или даже ничью в этом матче. Сборная Нидерландов — супер команда, с лучшими игроками Европы. Против Ван Дейка, Де Лигта и Де Йонга мало кто может показать качественный футбол. Но сегодня на поле за Эстонию были и те, кто не дотягивает до уровня Чемпионата Эстонии. Об этом еще говорил прошлый тренер Мартин Рейм.
Немногие не боялись брать игру на себя. Неплохо смотрелся Эрик Сорга, Сергей Зенев, Матиас Кяйт. Лучший на поле был совершенно точно — вратарь Сергей Лепметс. Если бы не он, счет был бы крупнее. Защите работала отвратительно. Рагнар Клаван, наверное, вовсю погрузился в красное вино (о чем он всегда напоминает), а другие просто никогда не играли на таком уровне.
Голландцы же играли почти в пять нападающих, постоянно забегали в штрафную площадь, обводили и били. Вообще сложилось впечатление, что они не играли на результат. А просто забили пару голов и катали мяч, зная, что им ничего в ответ не будет.
Сборная Эстонии проиграла все 5 матчей. Занимает крепкое последнее место. Осталось три игры — с белорусами и голландцами в гостях, с немцами дома. Шансы на какие-то очки — минимальные. Напомню, у нынешнего тренера контракт до конца квалификации — ноября месяца. Возможно, эти 5 в итоге сыгранных матчей и останутся его заслугой перед страной.
Следующие игры пройдут в начале октября. Одно радует. Был побит рекорд посещаемости матчей сборной Эстонии на А. Ле Кок Арене. В понедельник на стадион пришло 11006 человек.
До матча
Эстония сейчас занимает последнее место в группе. Они проиграли Германии, Северной Ирландии (два раза) и Беларуси в пятницу. Ван Дейк, Де Лигт, Де Йонг и компания разорвали немцев в пятницу — 4:2. Теперь в полном составе приехали в Таллинн. Есть ли шансы на достойный (имеется ввиду любой счет, который меньше 0:8) футбол? И да, и нет.
Почему мы можем проиграть с маленьким счетом и не опозориться?
Мы играем дома. Это особый плюс для эстонцев. На выходных уже выкупили свыше 10 000 билетов, на стадионе будет много болельщиков. Крупно проигрывать дома — стыдно.
Состав оптимальный. На прошлый матч вышли самые лучшие игроки на своих позициях. Тренеру не придется ставить тех, кто сырой или давно не играл. За исключением, скорее всего, выбывшего Константина Васильева. Он после игры с белорусами сказал, что попросил замену из-за болей в ноге. Он отметил, что будет стараться восстановиться, но вряд ли это получится. Это подтвердил тренер в воскресенье.
Почему получится так же, как с Германией?
Главный тренер Каарель Воолайд хочет играть в 4 защитника. А учитывая какой был бардак в обороне против Беларуси — это плохое решение.
Состав голландцев. Сейчас там собраны лучшие игроки европейских грандов. Вирджил ван Дейк и Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль), Дэйли Блинд (Аякс), Маттейс де Лигт (Ювентус), Френки де Йонг (Барселона), Мемфис Депай (Лион) и другие.
Изменения в старте
Воолайд намекнул, что с первых минут выйдет Рауно Саппинен, а не автор гола белорусам Эрик Сорга. Плюс, наверное, освежат края. Так как Сергей Зенев незаменим, на скамейку сядет Хендрик Оямаа, вместо него уже сыгравший полный матч за сборную Власий Синявский. Обороне добавят опыта, вместо Тайо Тенисте появится Герт Камс.
Хоть тренер и сказал, что хочет развивать молодых футболистов, крайне мало верится, что вместо Кости выйдет Владислав Крейда или Михкель Айнсалу. Они не провели ни одного матча в основе, да и в целом было мало игр на таком уровне. Наверное, Костю заменит Артем Дмитриев.
С 99% вероятностью наша сборная не заработает сегодня очки, но к нам приезжают лучшие футболисты Европы. А это уже событие. И для болельщиков, и для футболистов. Стоит рассматривать этот матч не как битву за место в группе, а скорее как футбольный праздник и опыт для будущего поколения сборной Эстонии.
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