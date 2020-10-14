ГАЛЕРЕЯ | Эстония не смогла дожать сборную Армении

Сборная Эстонии обрела уверенность. После волевой ничьи в прошлом матче с Северной Македонией, наша команда смотрелась намного увереннее. При этом состав остался практически без изменений.

Процент владения — 65 на 35 в пользу эстонцев. Во втором тайме у армян практически не было моментов. Все атаки шли через края, а туда мяч доставляли после розыгрыша в центре между Кяйтом, Крейдой и Васильевым.

Звезда соперника — Генрих Мхитарян, ничего не показал на "А ле Кок Арене". Его команде удалось забить быстрый гол на 7-й минуте. После этого серьезных атак не было. Зато было полное ощущение, что сборная Армении согласилась на ничью и удерживала счет уже после перерыва.

Третий этап игр национальных команд пройдет в начале ноября.

Таблица Лиги наций на данный момент