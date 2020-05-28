Футзальный сезон завершен. "СМС Раха" объявлен чемпионом Эстонии

Футзальный сезон был прерван в марте на полуфинальной стадии чемпионата Эстонии. Первоначально его планировали доиграть во второй половине лета, но жизнь внесла коррективы.

Последнее слово за Футбольным союзом

Во время видеоконференции клубов с Футбольным союзом - она состоялась в конце апреля - за продолжение чемпионата выступали "Нарва Юнайтед", силламяэская "Алексела" и таллиннский "Космос", однако окончательное решение, исходя из общей ситуации, принимал Футбольный союз.

"Во время чрезвычайного положения обсуждали ситуацию с квартетом полуфиналистов. Если бы продолжили чемпионат летом, команды не смогли бы выставить те же составы, в которых они выступали зимой, - сказала генеральный секретарь ЭФС Анне Рей. - Некоторые игроки покинули команды, на продолжение плей-офф повлияли бы и другие соревнования" - добавила Рей.

"СМС Раха" получил пропуск в Лигу чемпионов

Правление Футбольного союза решило завершить сезон. Чемпионом страны объявлен "СМС Раха", который выиграл регулярный этап первенства - 34 очка.

Виймсисцы получили право представлять Эстонию в футзальной Лиге чемпионов. Однако сроки проведения этого турнира в новом сезоне УЕФА пока не объявлял.

Обладателем серебряных медалей чемпионата Эстонии стала силламяэская "Алексела" (28). Бронзовые награды получит "Нарва Юнайтед" (28).