Футзал в северной Eвропе: резервы роста популярности

Если в России, Украине и Беларуси футзал довольно быстро обрел статус профессионального вида спорта (пусть даже не включенного в программу Олимпийских игр) и в него пришли крупные меценаты, то в северных европейских странах большинство участников национальных первенств – любители. Возможно, именно любительский статус клубов не позволяет им вести активную работу по привлечению болельщиков, что могло бы дать значительный рост популярности футзала в линейке игровых видов спорта, а значит и обеспечить клубы стабильным финансированием.

Вот данные поверхностного анализа зрительского интереса в некоторых странах Северной Европы: среди всех проанализированных стран футзал пользуется относительной популярностью в Германии, Латвии и Республике Беларусь. Наименьший интерес у аудитории этот вид спорта вызывает в Дании. Активных популяризаторов, системно продвигающих футзал, практически нет. Периодически эту функцию выполняют DFB (Германия) или LTFA (Латвия).

В Швеции информационное поле насыщено значительным количеством публикаций за счет заметной активности самих клубов. Это же можно сказать о Финляндии и Норвегии. Кстати Финляндия с удовольствием принимает крупнейшие студенческие соревнования и регулярно «выстреливает» на уровне молодежных и первых сборных.

Но разве остальные клубы-участники национальных чемпионатов не могут максимально объемно заботиться о своем информационном поле? Ведь если транснациональные СМИ не проявляют интереса к малобюджетному виду спорта, то это не значит, что энтузиасты, создав клуб, должны сидеть, сложа руки.

Сегодняшнее информационное поле насыщено различными платформами, на которых может и должен работать клубный текстовый и видео контент. Это залог развития игры, как безумно интересного зрелища, с которым необходимо познакомить как можно больше неравнодушных к спорту людей. Компания Балтик Футзал Маркетинг находится на переднем рубеже развития интереса к виду спорта в странах Северной Европы, и наша следующая статья будет о том, как обстоят дела в странах Балтии и в Эстонии в частности.