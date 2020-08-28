Футзал как он есть

В этом году привычная граница сезонов большого футбола и футзала (мини-футбола) по понятным причинам весьма размыта, а значит, есть хорошая возможность познакомить любителей спорта с этим самым футзалом поближе. Компания Балтик Футзал Маркетинг приготовила для вас серию материалов, как о захватывающем виде спорта, так и о его участниках – Лигах, командах, игроках.

Сегодня в мире не существует единого мнения о точной дате возникновения организованной игры в мяч ногами. Принято считать, что родоначальниками футбола стали в середине 19-го века англичане. На просторных лужайках Оксфорда и Кембриджа бегали за круглым две дюжины здоровых ребят с одной-единственной целью – загнать его в противоположные ворота семи с половиной метров шириной. Однако с тех пор и ста лет не прошло, как футбол стал самым популярным и любимым видом спорта на планете Земля…

…Более полувека назад, на чемпионате мира по футболу 1958 года в Швеции, один из руководителей сборной Австрии Йозеф Аргауэр наблюдал за тренировкой бразильцев в зале. Он пришел в восторг от действий игроков на ограниченном пространстве: быстроте принятий решений, стремительных комбинаций в одно касание, обилию ударов по воротам и голов. Вскоре австриец организовал несколько футзальных матчей у себя на родине, которые пришлись по душе любителям непредсказуемых результатов, и тут же «игра без офсайдов» стремительно проникла в Голландию, Испанию и Италию, причем голландцы первыми провели свой национальный чемпионат.



В середине 70-х годов началось развитие футзала как отдельного и организованного вида спорта. 19 июля 1974 года в Риме прошёл первый матч между национальными сборными: итальянцы победили ливийцев со счётом 9:2. Первый прототип-турнир чемпионата мира прошёл в Будапеште в 1986 году. Среди 8 команд сильнейшей оказалась сборная Венгрии, обыгравшая в финале сборную Нидерландов. В 1989 году в Голландии прошло первое официальное первенство мира под эгидой ФИФА, чемпионами тогда стали бразильцы...



С тех пор проведено еще 7 чемпионатов мира, 10 официальных чемпионатов Европы, множество значимых клубных турниров, главным из которых является Лига чемпионов УЕФА. На сегодняшний день сильнейшей в мире (по результатам последнего ЧМ) является сборная Аргентины, в Европе – сборная Португалии, но самыми титулованными в мире и Европе остаются национальные команды Бразилии, Испании и России. И все же самым главным завоеванием довольно молодого вида спорта является его «народное» развитие: сегодня футзалом на планете занимаются свыше 30 миллионов!



На вопрос: «а что это вообще такое - футзал?» - можно дать весьма емкий ответ: это удачный синтез векового любимца – футбола и удобной площадки с ограниченными размерами и идеальным покрытием для воплощения всего технического арсенала игроков.

