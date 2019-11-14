Футбольный тренер Уно Пийр отметил 90-летний юбилей

Пийр трижды становился чемпионом Эстонии в составе таллиннского "Динамо" (1949, 1950) и "Калева" (1955).

По окончании футбольной карьеры юбиляр свыше четверти века тренировал таллиннскую "Норму", которая 5 раз становилась чемпионом Эстонии и 6 раз выигрывала Кубок Эстонии.

После восстановления государственной независимости Пийр стал первым тренером сборной Эстонии (1992-1993). Под руководством опытного специалиста таллиннский "Садам" в 1996 году выиграл Кубок Эстонии.