Футбольный тренер Уно Пийр отметил 90-летний юбилей
Известному футбольному специалисту Уно Пийру исполнилось 90 лет. За большой вклад в развитие эстонского футбола ЭФС наградил юбиляра памятной пластиной и денежной премией в размере 3000 евро.
Известному футбольному специалисту Уно Пийру исполнилось 90 лет. За большой вклад в развитие эстонского футбола ЭФС наградил юбиляра памятной пластиной и денежной премией в размере 3000 евро.
Пийр трижды становился чемпионом Эстонии в составе таллиннского "Динамо" (1949, 1950) и "Калева" (1955).
По окончании футбольной карьеры юбиляр свыше четверти века тренировал таллиннскую "Норму", которая 5 раз становилась чемпионом Эстонии и 6 раз выигрывала Кубок Эстонии.
После восстановления государственной независимости Пийр стал первым тренером сборной Эстонии (1992-1993). Под руководством опытного специалиста таллиннский "Садам" в 1996 году выиграл Кубок Эстонии.
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