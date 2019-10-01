Футбольный тренер обозвал 16-летнюю активистку Грету шлюхой

Несколько дней назад Тунберг выступила на климатическом саммите в ООН, обвинив мировое сообщество в бездействии. Шведка заявила тогда, что у нее украли мечты и детство.

После этого выступления Касалини на своей странице в "Фейсбуке" грубо оскорбил девушку: "Она — шлюха! Она уже в подходящем возрасте, чтобы работать".

Руководство "Гроссето" быстро отреагировало на скандальное высказывание тренера. Он был уволен, поскольку его поведение не соответствует политике клуба, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные.

Позже Касалини принес извинения Грете и ее сторонникам за свое оскорбительное сообщение в "Фейсбуке".