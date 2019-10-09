Футбольный союз прервал договор с охранной фирмой Meeskond

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Meeskonna turvamehed Eesti koondise mängul Lilleküla staadionil. Foto: Ilmar Saabas

Футбольный союз прервал договор со своим долговременным партнером охранной фирмой Meeskond. Поводом для завершения сотрудничества стал сентябрьский инцидент в Вильянди, когда во время международного матча юношеских сборных Испании и Португалии со стадиона грубо выпроводили одного из болельщиков.