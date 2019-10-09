09.10.2019, 15:20

Футбольный союз прервал договор с охранной фирмой Meeskond


rus.delfi.ee
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Eesti-Usbekistani jalgpall
Meeskonna turvamehed Eesti koondise mängul Lilleküla staadionil.Foto: Ilmar Saabas

Футбольный союз прервал договор со своим долговременным партнером охранной фирмой Meeskond. Поводом для завершения сотрудничества стал сентябрьский инцидент в Вильянди, когда во время международного матча юношеских сборных Испании и Португалии со стадиона грубо выпроводили одного из болельщиков.

"Приостановили договор в связи с разным видением ситуации, возникшей 22 сентября в Вильянди", - пояснил порталу Soccernet руководитель пресс-службы ЭФС Михкель Уйболехт

На отборочном матче чемпионата Европы Эстония - Германия, который пройдет 13 октября на "А Ле Кок Арене", за безопасность на стадионе будет отвечать охранная фирма G4S.

Сотрудники этой фирмы обслуживали накануне поединок женского чемпионата Европы Эстония - Косово в Тарту.

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