Футбольный союз получит в ближайшие дни от ФИФА 500 000 евро

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FIFA Foto: OZAN KOSE, AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую помощь во время пандемии коронавируса всем членам организации. Каждая из 211 национальных федераций получит в ближайшие дни по 500 000 евро для поддержания своей работы во время карантина.