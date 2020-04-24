24.04.2020, 18:55

Футбольный союз получит в ближайшие дни от ФИФА 500 000 евро


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FIFA
FIFAFoto: OZAN KOSE, AFP

Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую помощь во время пандемии коронавируса всем членам организации. Каждая из 211 национальных федераций получит в ближайшие дни по 500 000 евро для поддержания своей работы во время карантина.

В общей сложности ФИФА выделяет на оказание помощи около 150 млн долларов, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Изначально финансовая помощь должна была поступить национальным федерациям в июле, но ФИФА приняла решение выплатить средства немедленно.

По данным Worldometers, всего в мире выявлено 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Умерших - 193 868 человек, выздоровело - 764 794.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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