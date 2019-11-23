Футбольный союз оштрафовал "Легион" за нарушение финансовых правил

Футбольный союз дал клубам срок для устранения замечаний финансового характера при прохождении процедуры лицензирования. Поскольку к началу ноября они не были ликвидированы, Лицензионная комиссия передала дело в Дисциплинарную комиссию.

Дисциплинарная комиссия решила оштрафовать "Легион" условным запретом на регистрацию футболистов-легионеров на три следующих трансферных окна. Испытательный срок длится до 31 декабря 2021 года. Клуб должен ликвидировать недостатки не позднее 17 января 2020 года.

"Ярве" наказан запретом регистрировать игроков из других футбольных ассоциаций на два следующих трансферных окна. Клуб должен ликвидировать недостатки не позднее 17 января 2020 года.