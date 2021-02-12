Футбольный союз оштрафовал "Легион" на 1500 евро

"Легион" наказан за несоблюдение двух обязательных критериев комплектования, за многократное опоздание подачи лицензионных документов, контрактов с должностными лицами и задержку с представлением налоговой декларации Футбольному союзу. Иногда опоздание с подачей документов достигало 45 дней, подчеркивается в пресс-релизе ЭФС.

Проблемы с лицензированием возникали у "Легиона" и в 2020 году. Предложение наказать клуб снятием очков с испытательным сроком Лицензионная комиссия сделала после неоднократных напоминаний клубу.

Решение о снятии 4 очков не будет применяться, если "Легион" выполнит в 2021 году согласованные с Футбольным союзом мероприятия. Несмотря на солидный денежный штраф, "Легион" получил лицензию для участия в "Премиум-лиге".

В пресс-релизе Футбольного союза отмечается, что в "Легионе" хорошая спортивная пирамида и конкурентноспособная команда в "Премиум-лиге", но административная сторона деятельности клуба должная быть в порядке.

Чемпионат Эстонии по футболу стартует 5 марта. В первом туре "Легион" сыграет с "Пайде".