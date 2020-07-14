Футбольный союз начал расследование в отношении Лепметса

В начале мая основной вратарь "Левадии" и сборной Эстонии неожиданно заявил, что заканчивает профессиональную карьеру. Позже он подтвердил свое решение о завершении карьеры и на специально созванной встрече с представителем ЭФС. Тогда же он сказал, что больше не будет играть в "Премиум-лиге".

Однако на прошлой неделе Лепметс сообщил, что для досрочного завершения договора с "Левадией" представил ложную информацию - теперь вратарь (он работает сейчас в Муниципальной полиции) намерен продолжить карьеру в ныммеском "Калью".

По футбольным законам Лепметс расторг контракт с "Левадией" в одностороннем порядке без уважительной причины. В новый клуб он может перейти в том случае, если "Левадия" даст ему разрешение.