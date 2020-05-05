Футбольный союз хочет возобновить чемпионат Эстонии 19 мая

По плану ЭФС для проведения одной игры чемпионата Эстонии разрешается направить на матч в общей сложности 98 человек:

- 36 игроков (по 18 в каждой команде)

- 12 членов спортивного персонала (по 6 в каждой команде)

- 5 охранников

- 4 судьи

- 4 представителя клуба (по 2 в каждой команде)

- 4 журналиста

- 4 болбоя

- 3 фотографа

- 3 сотрудника Скорой помощи

- 2 мастера стадиона

- 1 инспектор матча

- 1 судейский наблюдатель

- до 19 человек связанных с телетрансляцией поединка

Чемпионат Эстонии по футболу был прерван в марте после первого тура. Бесконтактные тренировки клубы "Премиум-лиги" возобновили 2 мая.