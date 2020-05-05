Футбольный союз хочет возобновить чемпионат Эстонии 19 мая

По плану ЭФС для проведения одной игры чемпионата Эстонии разрешается направить на матч в общей сложности 98 человек:
- 36 игроков (по 18 в каждой команде)
- 12 членов спортивного персонала (по 6 в каждой команде)
- 5 охранников
- 4 судьи
- 4 представителя клуба (по 2 в каждой команде)
- 4 журналиста
- 4 болбоя
- 3 фотографа
- 3 сотрудника Скорой помощи
- 2 мастера стадиона
- 1 инспектор матча
- 1 судейский наблюдатель
- до 19 человек связанных с телетрансляцией поединка
Чемпионат Эстонии по футболу был прерван в марте после первого тура. Бесконтактные тренировки клубы "Премиум-лиги" возобновили 2 мая.
«Коронавируса не существует!». Ответ врачей
Количество заболевших коронавирусом в Псковской области выросло
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин
В Крыму 17 человек заболели коронавирусом