Футбольный клуб "Вольта" остался без лицензии
Лицензионная комиссия ЭФС аннулировала лицензию футбольного клуба "Вольта" (Пыхья-Таллинн).
Лицензионная комиссия ЭФС аннулировала лицензию футбольного клуба "Вольта" (Пыхья-Таллинн).
Еще 1 июля "Вольта" сообщил Футбольному союзу о завершении выступлений в чемпионате Эстонии среди команд первой лиги-В из-за финансовых проблем. Правление ЭФС решило финансировать выступление команды до конца сезона.
6 ноября "Вольта" сообщил о невозможности погасить долг перед ЭФС. 9 ноября Лицензионнная комиссия аннулировала лицензию клуба, но разрешило ему провести поединок заключительного тура чемпионата Эстонии.
"Вольта" не может ходатайствовать о лицензии следующие 12 месяцев. К тому же клуб должен погасить долг перед ЭФС. В чемпионате Эстонии "Вольта" занял последнее 10-е место.
"Вольта" сообщил, что не собирается приостанавливать футбольную деятельность. В следующем году вольтасцы намерены выступать в чемпионате Эстонии среди команд второй лиги.
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