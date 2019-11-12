Футбольный клуб "Вольта" остался без лицензии

Еще 1 июля "Вольта" сообщил Футбольному союзу о завершении выступлений в чемпионате Эстонии среди команд первой лиги-В из-за финансовых проблем. Правление ЭФС решило финансировать выступление команды до конца сезона.

6 ноября "Вольта" сообщил о невозможности погасить долг перед ЭФС. 9 ноября Лицензионнная комиссия аннулировала лицензию клуба, но разрешило ему провести поединок заключительного тура чемпионата Эстонии.

"Вольта" не может ходатайствовать о лицензии следующие 12 месяцев. К тому же клуб должен погасить долг перед ЭФС. В чемпионате Эстонии "Вольта" занял последнее 10-е место.

"Вольта" сообщил, что не собирается приостанавливать футбольную деятельность. В следующем году вольтасцы намерены выступать в чемпионате Эстонии среди команд второй лиги.