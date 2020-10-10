Футбольный холл "Сыле" нуждается в ремонте, но корона может спутать планы
Родители молодых футболистов, занимающихся в спорткомплексе "Сыле" (Пыхьяская часть Таллинна), выражают обеспокоенность условиями тренировок в осенне-зимний период.
Родители молодых футболистов, занимающихся в спорткомплексе "Сыле" (Пыхьяская часть Таллинна), выражают обеспокоенность условиями тренировок в осенне-зимний период.
С начала ноября футболисты обычно начинают тренироваться в пневмохолле, который устанавливается на стационарное футбольное поле. Однако надувной холл требует ремонта. Будет ли он установлен нынче?
Ремонт сделают с установкой холла
"Футбольный пневмохолл, действительно, нуждается в небольшом ремонте, - признает вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. - Однако это не столь серьезная проблема, чтобы холл не был установлен в привычный срок в конце октября".
По словам Белобровцева, небольшой ремонт (прореха в верхней части холла) будет произведен одновременно с установкой холла.
Требуется словенский спец
"Проблема может возникнуть по другой причине, - подчеркнул Белобровцев. - Для установки холла и проведения ремонта необходимо присутствие на месте представителя фирмы-изготовителя из Словении. Мы надеемся, что действующие сейчас коронавирусные ограничения не помешают словенскому специалисту прибыть в Эстонию".
"Рассчитываем, что все пойдет по плану и осенне-зимний футбольный сезон нашей молодежи не пострадает из-за ситуации с коронавирусом", - оптимистично заметил Белобровцев.
Спорткомплекс "Сыле" был открыт в 2017 году. Вскоре после начала эксплуатации пневмохолл дважды из-за форс-мажорных обстоятельств обваливался. По словам Белобровцева, гарантия на футбольное сооружение уже закончилась.
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