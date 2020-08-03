Футбольные судьи в Англии смогут удалять игроков, намеренно кашляющих на оппонентов

Футбольные судьи в Англии получили рекомендации предупреждать и даже удалять игроков, которые будут намеренно кашлять на оппонентов или самих рефери. На то, что это говорится в обновлённых правилах Футбольной ассоциации страны, обратили внимание Reuters и Sky Sports. Правила обновили из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Сейчас в чемпионате Англии по футболу межсезонье — новый розыгрыш стартует 12 сентября. Новые инструкции распространяются не только на премьер-лигу, но и на всю систему футбольных лиг страны.

Согласно рекомендациям, судья должен принять меры, если он «уверен», что «кто-то преднамеренно и с близкого расстояния» кашлянул в лицо сопернику или официальному представителю лиги. В числе последних — и сами рефери.

Несмотря на это, в новых правилах говорится, что судьи не ответственны за соблюдение социального дистанцирования во время празднования голов. Рефери также не могут наказывать футболистов за плевки на газон во время игры. При этом плевок на кого-то, как и прежде, будет наказываться красной карточкой.

Весной большой спорт по всему миру, в том числе футбольные чемпионаты, приостанавливался из-за пандемии. После возобновления турниров во многих странах играют с ограничениями — меры для сдерживания коронавируса несколько отличаются от страны к стране.

В Англии, как и во многих других странах, пока играют без болельщиков на трибунах: по словам премьер-министра Бориса Джонсона, им разрешат посещать стадионы в октябре.