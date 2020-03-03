Футболисты сборной Эстонии узнали соперников в Лиге наций УЕФА rus.delfi.ee EST 10

Andres Putting

Сегодня в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА. 55 национальных сборных распределены по четырем лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА. Сборная Эстонии попала в Лигу С и сыграет с командами Грузии, Северной Македонии и Армении.