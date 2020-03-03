03.03.2020, 19:37

Футболисты сборной Эстонии узнали соперников в Лиге наций УЕФА

Составы всех групп
EST 10
Футболисты сборной Эстонии узнали соперников в Лиге наций УЕФА
Andres Putting

Сегодня в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА. 55 национальных сборных распределены по четырем лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА. Сборная Эстонии попала в Лигу С и сыграет с командами Грузии, Северной Македонии и Армении.

Лига А

Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Лига В

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия

Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Лига С

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова

Читайте также:

Группа 4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан

Лига D

Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова

Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар

Шесть туров основного турнира будут сыграны в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Финальная стадия запланирована на июнь 2021 года.

1. тур: 3.-5 сентября 2020

2. тур: 6.-8 сентября 2020

3. тур: 8.-10 октября 2020

4. тур: 11.-13 октября 2020

5. тур: 12.-14 ноября 2020

6. тур: 15.-17 ноября 2020

В ходе турнира Лиги Наций будут разыграны три путевки в финальную часть ЧМ-2022. Все подробности о турнире можно найти здесь.

Читайте также: