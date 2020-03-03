Футболисты сборной Эстонии узнали соперников в Лиге наций УЕФА

Лига А
Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия
Лига В
Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния
Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия
Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария
Лига С
Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан
Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения
Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова
Группа 4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан
Лига D
Группа 1: Мальта, Андорра, Латвия, Фарерские острова
Группа 2: Сан-Марино, Лихтенштейн, Гибралтар
Шесть туров основного турнира будут сыграны в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Финальная стадия запланирована на июнь 2021 года.
1. тур: 3.-5 сентября 2020
2. тур: 6.-8 сентября 2020
3. тур: 8.-10 октября 2020
4. тур: 11.-13 октября 2020
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