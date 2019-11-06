Футболисты "Наполи" взбунтовались против президента клуба

В минувшее выходные "Наполи" проиграл в чемпионате Италии "Роме" - 1:2. После этого поражения босс неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис распорядился, чтобы все игроки команды до следующего тура национального первенства находились вместе на клубной базе. Однако футболисты отказались выполнять эту команду.

Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье по окончании матча с австрийцами встретился с сыном президента и сказал ему: "Мы отправляемся домой. Иди и скажи это своему отцу".

Игроки "Наполи" отказались после матча Лиги чемпионов от общения с журналистами, а главный тренер Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию. Итальянские СМИ такое поведение связывают с внутрикомандным конфликтом.

В групповом турнире Лиги чемпионов "Наполи" занимает второе место, лишь на очко отставая от английского "Ливерпуля". В национальном первенстве дела у серебряного призера идут не лучшим образом: в трех последних матчах неаполитанцы набрали лишь два очка.