Футболистки сборной Эстонии огорчили своих преданных поклонников
В отборочном турнире женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла в Таллинне Турции - 0:4 (0:1). За ходом встречи на "Спортлэнд-Арене" наблюдали 127 зрителей.
В отборочном турнире женского чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии проиграла в Таллинне Турции - 0:4 (0:1). За ходом встречи на "Спортлэнд-Арене" наблюдали 127 зрителей.
Концовку матча сборная Эстонии завершала в меньшинстве - за две желтые карточки с поля была удалена 33-летняя защитница Пилле Раадик.
Проиграв пятый матч подряд, эстонская команда потеряла шансы улучшить свое положение в турнирной таблице. С одним набранным очком - оно было завоевано в гостевом поединке с Турцией - подопечные финского тренера Ярмо Матикайнена занимают последнее место в группе.
В заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет 1 декабря в гостях со Словенией.
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