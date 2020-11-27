Футболистки сборной Эстонии огорчили своих преданных поклонников

Концовку матча сборная Эстонии завершала в меньшинстве - за две желтые карточки с поля была удалена 33-летняя защитница Пилле Раадик.

Проиграв пятый матч подряд, эстонская команда потеряла шансы улучшить свое положение в турнирной таблице. С одним набранным очком - оно было завоевано в гостевом поединке с Турцией - подопечные финского тренера Ярмо Матикайнена занимают последнее место в группе.

В заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет 1 декабря в гостях со Словенией.