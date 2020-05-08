08.05.2020, 15:20

Футболистам разрешили брать мяч в руки. Ограничения смягчены

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FCI Levadia treening
FCI Levadia treeningFoto: Jaanus Lensment

Правительство Эстонии расширило условия для тренировок клубов "Премиум-лиги": разрешено тренироваться без применения правила "2+2", сняты ограничения и по количеству занимающихся в группах.

Что означает это решение для футболистов "Премиум-лиги"? Начиная с 8 мая, клубы могут проводить контактные тренировки.

"Количество занимающихся в тренировочных группах больше не ограничено, разрешены контактные тренировки, а также касание мячом головой и руками", - пояснила генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.

"В то же врем я в силе остаются ряд требований: к тренировкам допускаются игроки с отрицательным тестом на COVID-19, перед тренировкой измеряется температура тела, пользоваться раздевалками на стадионе не разрешено, фут болис ты должны избегать рукопожатий", - добавила Рей.

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