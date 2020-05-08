Футболистам разрешили брать мяч в руки. Ограничения смягчены

Правительство Эстонии расширило условия для тренировок клубов "Премиум-лиги": разрешено тренироваться без применения правила "2+2", сняты ограничения и по количеству занимающихся в группах.
Что означает это решение для футболистов "Премиум-лиги"? Начиная с 8 мая, клубы могут проводить контактные тренировки.
"Количество занимающихся в тренировочных группах больше не ограничено, разрешены контактные тренировки, а также касание мячом головой и руками", - пояснила генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.
"В то же врем я в силе остаются ряд требований: к тренировкам допускаются игроки с отрицательным тестом на COVID-19, перед тренировкой измеряется температура тела, пользоваться раздевалками на стадионе не разрешено, фут болис ты должны избегать рукопожатий", - добавила Рей.
Полиция показала, что наркотики сделали с женщиной за 10 лет
Одно условие: от COVID-19 можно вылечиться без лекарств
Заслуженная артистка РФ избила дочь за то, что та мешала выпивать
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США