Футболистам разрешили брать мяч в руки. Ограничения смягчены

Что означает это решение для футболистов "Премиум-лиги"? Начиная с 8 мая, клубы могут проводить контактные тренировки.

"Количество занимающихся в тренировочных группах больше не ограничено, разрешены контактные тренировки, а также касание мячом головой и руками", - пояснила генеральный секретарь ЭФС Анне Рей.

"В то же врем я в силе остаются ряд требований: к тренировкам допускаются игроки с отрицательным тестом на COVID-19, перед тренировкой измеряется температура тела, пользоваться раздевалками на стадионе не разрешено, фут болис ты должны избегать рукопожатий", - добавила Рей.