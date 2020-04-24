Футболистам "Премиум-лиги" сделано свыше 200 тестов на коронавирус

ЭФС представил правительству план восстановления футбольной жизни. Первым шагом может стать проведение бесконтактных тренировок, все участники которых должны быть протестированы на коронавирусную инфекцию.

"Большинство игроков и тренеров прошли тестирование. Известны результаты свыше 200 тестов - все они негативные. Некоторые клубы по своей инициативе дополнительно к персоналу команды тестировали работников стадионов. Все, кто хочет участвовать в тренировках, должны быть протестированы. Всего нужно сделать в общей сложности около 300 тестов", - сказал в интервью "Актуальной камере" пресс-секретарь ЭФС Михкель Уйболехт.

К моменту возобновления чемпионата Эстонии по футболу должны быть протестированы и судьи.

Игроки и тренеры, которые уже прошли тестирование, повторно проходить его не должны.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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