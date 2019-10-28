Футболистам могут запретить играть головой

Предложение поступило после публикации исследования университета Глазго, в котором говорилось, что бывшие профессиональные игроки в 3,5 раза чаще умирают от дегенеративных заболеваний головного мозга, в том числе и деменции.

Аналогичный запрет действует на территории США, детям до 10 лет запрещено играть головой даже на тренировках, в то время как в возрастной группе 11-13 лет введены ограничения по количеству касаний мяча головой на тренировках. Запрет был введен в 2016 году.