Футболистам "Ливерпуля" запрещен въезд в Германию на матч Лиги чемпионов

Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19 до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ.

"Лейпциг" просил немецкие власти в порядке исключения допустить "Ливерпуль" в Германию, но получил отрицательный ответ.

Если "Ливерпулю" не будет выдано разрешение, а "Лейпциг" не сумеет найти нейтральное поле, немецкому клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Первый поединок 1/8 финала "Лейпциг" — "Ливерпуль" запланирован в Германии на 16 февраля.