Футболистам "Ливерпуля" запрещен въезд в Германию на матч Лиги чемпионов

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) не сможет пройти на домашнем стадионе немецкого клуба. Федеральная полиция Германии сообщила, что английская команда не получит разрешение на въезд в страну, информирует Sky Sports.
Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19 до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ.
"Лейпциг" просил немецкие власти в порядке исключения допустить "Ливерпуль" в Германию, но получил отрицательный ответ.
Если "Ливерпулю" не будет выдано разрешение, а "Лейпциг" не сумеет найти нейтральное поле, немецкому клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Первый поединок 1/8 финала "Лейпциг" — "Ливерпуль" запланирован в Германии на 16 февраля.
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