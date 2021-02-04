04.02.2021, 21:46

Футболистам "Ливерпуля" запрещен въезд в Германию на матч Лиги чемпионов

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Футболистам "Ливерпуля" запрещен въезд в Германию на матч Лиги чемпионов
-AFP

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Лейпциг" (Германия) — "Ливерпуль" (Англия) не сможет пройти на домашнем стадионе немецкого клуба. Федеральная полиция Германии сообщила, что английская команда не получит разрешение на въезд в страну, информирует Sky Sports.

Немецкое правительство запретило въезд всем прибывшим из районов, затронутых мутациями COVID-19 до 17 февраля, за исключением граждан Германии или людей, имеющих вид на жительство в ФРГ.

"Лейпциг" просил немецкие власти в порядке исключения допустить "Ливерпуль" в Германию, но получил отрицательный ответ.

Если "Ливерпулю" не будет выдано разрешение, а "Лейпциг" не сумеет найти нейтральное поле, немецкому клубу будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Первый поединок 1/8 финала "Лейпциг" — "Ливерпуль" запланирован в Германии на 16 февраля.

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