Футболист сборной Эстонии в 24 года неожиданно завершил карьеру

"Благодарю клуб, тренеров и игроков, под руководством которых и с которыми я играл. Это личное решение, которое я не комментирую", - сказал Вихманн пресс-службе "Флоры".

За сборную Эстонии высокорослый защитник сыграл 19 матчей. В составе "Флоры" уроженец Валги дважды становился чемпионом страны.

Прошлый сезон Вихманн провел за границей. Сначала он выступал за норвежский "Стабек", а затем перебрался в шотландский "Сент-Джонстон". На прошлой неделе шотландский клуб сообщил, что эстонский легионер больше не будет выступать в его рядах.