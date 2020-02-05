Футболист сборной Эстонии в 24 года неожиданно завершил карьеру
Центральный защитник "Флоры" и сборной Эстонии Мадис Вихманн сообщил о завершении футбольной карьеры.
Центральный защитник "Флоры" и сборной Эстонии Мадис Вихманн сообщил о завершении футбольной карьеры.
"Благодарю клуб, тренеров и игроков, под руководством которых и с которыми я играл. Это личное решение, которое я не комментирую", - сказал Вихманн пресс-службе "Флоры".
За сборную Эстонии высокорослый защитник сыграл 19 матчей. В составе "Флоры" уроженец Валги дважды становился чемпионом страны.
Прошлый сезон Вихманн провел за границей. Сначала он выступал за норвежский "Стабек", а затем перебрался в шотландский "Сент-Джонстон". На прошлой неделе шотландский клуб сообщил, что эстонский легионер больше не будет выступать в его рядах.
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