03.10.2020, 01:00

Футболист сборной Эстонии уезжает в экзотическую страну


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Eesti - Saksamaa
Karol MetsFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

27-летний защитник сборной Эстонии по футболу и шведского клуба АИК Карол Метс продолжит карьеру в Саудовской Арабии.

GПо информации шведского издания Aftonbladet, новый клуб Метса "Ал-Эттифаги" заплатит АИКу 4 млн крон (примерно 380 000 евро).

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