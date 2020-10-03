03.10.2020, 01:00
Футболист сборной Эстонии уезжает в экзотическую страну
27-летний защитник сборной Эстонии по футболу и шведского клуба АИК Карол Метс продолжит карьеру в Саудовской Арабии.
27-летний защитник сборной Эстонии по футболу и шведского клуба АИК Карол Метс продолжит карьеру в Саудовской Арабии.
GПо информации шведского издания Aftonbladet, новый клуб Метса "Ал-Эттифаги" заплатит АИКу 4 млн крон (примерно 380 000 евро).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Охлобыстин признал свою причастность к преступлению Ефремова
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Как разморозить холодильник за 10 минут: бабушкин секрет
Криминальный авторитет обратился к Ефремову