Футболист сборной Эстонии продолжит карьеру в украинском клубе

Черниговский клуб удачно провел первую половину чемпионата Украины. На зимний перерыв "Десна" ушла, занимая 4-е место - 33 очка. Впереди только донецкий "Шахтер" (50), киевское "Динамо" (36) и луганская "Заря" (34).

Чемпионат Украины возобновится в конце февраля. В первом матче после перерыва "Десна" сыграет с "Шахтером".