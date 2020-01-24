24.01.2020, 16:30

Футболист сборной Эстонии продолжит карьеру в украинском клубе

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Joonas Tamm
Joonas Tamm.Foto: Madis Veltman

27-летний защитник сборной Эстонии Йоонас Тамм подписал контракт на полтора года с украинской "Десной". Последним клубом футболиста был норвежский "Лиллестрем", который арендовал игрока у "Флоры".

Черниговский клуб удачно провел первую половину чемпионата Украины. На зимний перерыв "Десна" ушла, занимая 4-е место - 33 очка. Впереди только донецкий "Шахтер" (50), киевское "Динамо" (36) и луганская "Заря" (34).

Чемпионат Украины возобновится в конце февраля. В первом матче после перерыва "Десна" сыграет с "Шахтером".

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