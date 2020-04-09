Футболист сборной Эстонии о положении в Швеции: правило "2+2" здесь немыслимо

Чемпионат Швеции должен был стартовать в начале апреля, но первые туры решили отложить. АИК готовится сейчас к полуфиналу Кубка Швеции, который запланирован на середину мая.

Футболисты избегают контактов

По сравнению с Эстонией, в Швеции, где от коронавируса скончались почти 800 человек, правила поведения во время пандемии довольно либеральные: школы и торговые центры открыты, но спортивные соревнования не проводятся.

"В марте у нас был двухнедельный перерыв в тренировках (мы занимались в это время индивидуально), но с 1 апреля командные занятия возобновились, - рассказал Метс. - Мы следуем рекомендациям Шведского футбольного союза и стараемся избегать контактов: друг против друга не играем, выполняем передачи, делаем беговые упражнения и работаем над тактикой".

Партнер заболел, но страха нет

Ни одного официально зафиксированного случая коронавируса в клубе эстонского легионера не зафиксировано. Один футболист был простужен и провел две недели дома, но тест на коронавирусную инфекцию ему не делали.

"Прямого страха перед партнером нет. Чувствую себя сильнее, чем этот вирус. Не хожу в людные места, которые мне не нравятся. Гуляю больше в парке", - сказал Метс.

В Стокгольме все спокойно

Ограничительные меры передвижения, установленные в Эстонии, кажутся Метсу невероятными.

"Если бы средства массовой информации не говорили об этом, не знал бы, что вообще происходит. Жизнь здесь спокойная. Я не чувствую никакого стресса или напряжения по поводу распространения вируса. Конечно, людям советуют соблюдать правила безопасности и избегать людных мест. Я не читаю эстонские новости, но я слышал о правиле "2+2". Я не могу в это поверить. То, что происходит здесь и в Эстонии - это две разные вещи".

"Конечный результат покажет, правильным ли является шведский подход или нет, - добавил Метс . - В конце концов, свой собственный выбор каждый делает сам - куда пойти и куда двигаться. Мне кажется, что шведы доверяют своему правительству и в целом ответственны".

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!