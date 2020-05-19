Футболист "Премиум-лиги": "По менталитету эстонцы напоминают молдован"

19 мая после двухмесячной паузы возобновляется чемпионат Эстонии по футболу. Накануне второго тура польский защитник Джереми Дабровски, перебравшийся минувшей зимой в вильяндиский "Тулевик", поделился своими наблюдениями о жизни в Эстонии
Родившийся в Берлине Дабровски за свою карьеру успел поиграть в Германии, Сербии, Финляндии, Литве, Молдавии, Северной Ирландии, Люксембурге.
В интервью польскому порталу Sofagol 24-летний Дабровски так прокомментировал новое место работы:
"Эстония - красивая страна. По своей природе она напоминает Финляндию, а по отношению между людьми и их менталитету - Молдову. Возможно, сказывается, что Эстония и Молдова раньше входили в Советский Союз".
"Проблем с дружеским отношением здесь нет, но я согласен, что эстонцы - довольно холодные люди", - добавил Дабровски.
Во втором туре чемпионата Эстонии вильяндиский "Тулевик" сыграет в гостях с "Пайде".
Чемпионат Эстонии (2-й тур)
19 мая (вторник)
19:00 Легион - Левадия
19:00 Курессааре - Калью
19:30 Пайде - Тулевик (Вильянди)
20 мая (среда)
19:00 Калев (Таллинн) - Транс (Нарва)
19:30 Флора - Таммека (Тарту)
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Смерть Алиомарова говорит об эпидемии больше, чем статистика
Адвокат рассказал о "конфликте" миллиардера Босова перед смертью
Как наточить терку за минуту