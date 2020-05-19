19.05.2020, 05:30

Футболист "Премиум-лиги": "По менталитету эстонцы напоминают молдован"

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Jalgpall Sillamäe Kalev vs Narva Trans
Jalgpall Foto: Sergei Stepanov, NPA

19 мая после двухмесячной паузы возобновляется чемпионат Эстонии по футболу. Накануне второго тура польский защитник Джереми Дабровски, перебравшийся минувшей зимой в вильяндиский "Тулевик", поделился своими наблюдениями о жизни в Эстонии

Родившийся в Берлине Дабровски за свою карьеру успел поиграть в Германии, Сербии, Финляндии, Литве, Молдавии, Северной Ирландии, Люксембурге.

В интервью польскому порталу Sofagol 24-летний Дабровски так прокомментировал новое место работы:

"Эстония - красивая страна. По своей природе она напоминает Финляндию, а по отношению между людьми и их менталитету - Молдову. Возможно, сказывается, что Эстония и Молдова раньше входили в Советский Союз".

"Проблем с дружеским отношением здесь нет, но я согласен, что эстонцы - довольно холодные люди", - добавил Дабровски.

Во втором туре чемпионата Эстонии вильяндиский "Тулевик" сыграет в гостях с "Пайде".

Чемпионат Эстонии (2-й тур)
19 мая (вторник)
19:00 Легион - Левадия
19:00 Курессааре - Калью
19:30 Пайде - Тулевик (Вильянди)

20 мая (среда)
19:00 Калев (Таллинн) - Транс (Нарва)
19:30 Флора - Таммека (Тарту)

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