Футболист "Премиум-лиги": "По менталитету эстонцы напоминают молдован"

Родившийся в Берлине Дабровски за свою карьеру успел поиграть в Германии, Сербии, Финляндии, Литве, Молдавии, Северной Ирландии, Люксембурге.

В интервью польскому порталу Sofagol 24-летний Дабровски так прокомментировал новое место работы:

"Эстония - красивая страна. По своей природе она напоминает Финляндию, а по отношению между людьми и их менталитету - Молдову. Возможно, сказывается, что Эстония и Молдова раньше входили в Советский Союз".

"Проблем с дружеским отношением здесь нет, но я согласен, что эстонцы - довольно холодные люди", - добавил Дабровски.

Во втором туре чемпионата Эстонии вильяндиский "Тулевик" сыграет в гостях с "Пайде".

Чемпионат Эстонии (2-й тур)

19 мая (вторник)

19:00 Легион - Левадия

19:00 Курессааре - Калью

19:30 Пайде - Тулевик (Вильянди)

20 мая (среда)

19:00 Калев (Таллинн) - Транс (Нарва)

19:30 Флора - Таммека (Тарту)