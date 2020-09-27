Футболист пожаловался на головокружение и умер в 28 лет

В заявлении клуба отмечается, что 25 сентября накануне своей смерти Мойела жаловался на головокружение. О причинах кончины спортсмена не сообщается.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 Official Statement regarding the passing of our player, Katlego #KG Mojela. MAY HE REST IN PEACE.#RipKG 😪 pic.twitter.com/IddgI5lSWI — TS SPORTING FC (@TSSportingFC) September 26, 2020

Мойела присоединился к клубу в начале сезона-2019/2020. В рамках дебютного сезона футболист провел 27 игр и отметился четырьмя голами.

16 августа стало известно, что российский футболист академии «Строгино» Михаил Колосов умер на тренировке, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Спортсмену было 17 лет.

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