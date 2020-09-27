27.09.2020, 22:51

Футболист пожаловался на головокружение и умер в 28 лет


EST
Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Priit Simson

Футболист южноафриканского ”ТС Спортинг” Катлехо Мойела умер в 28 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter-аккаунте клуба.

В заявлении клуба отмечается, что 25 сентября накануне своей смерти Мойела жаловался на головокружение. О причинах кончины спортсмена не сообщается.

Мойела присоединился к клубу в начале сезона-2019/2020. В рамках дебютного сезона футболист провел 27 игр и отметился четырьмя голами.

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