Футболист московского "Спартака" помог одноклубникам "бежать" из России

Как информирует Bild, из-за того, что рейсы, на которых главный тренер Доменико Тедеско и тренер вратарей Макс Урванчки хотели улететь в Германию, были отменены, Шюррле пришлось отправить в Москву частный самолет.

Также на нем в Берлин улетели защитник Самюэль Жиго, хавбеки Алекс Крал и Гус Тил.

”Мы обратились в посольство Германии, но не прошли дальше охранника. Нам дали телефон горячей линии, однако и там нам помочь не смогли”, — объяснил Урванчки MDR Sachsen.

”Самолет стоял с включенными двигателями около полутора часов, и нам не давали разрешение на взлет. Незадолго до полуночи разрешение было получено, и мы приземлились в Берлине около двух часов ночи”, — описал тренер вратарей процедуру вылета на самолете.

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