Футболист "Левадии": урезали зарплату на 50%, получаем меньше продавцов Maxima(12)
Бывший украинский полузащитник таллиннского клуба "Левадия" Юрий Ткачук рассказал, почему он покинул столичный клуб 8 мая.
Бывший украинский полузащитник таллиннского клуба "Левадия" Юрий Ткачук рассказал, почему он покинул столичный клуб 8 мая.
Как сказал Ткачук в интервью ERR, клуб снизил всем футболистам зарплату на 50%, при это не на период чрезвычайного положения, а до того, когда финансовое положение клуба восстановится. Поэтому украинец решил покинуть коллектив и сейчас ищет новую команду.
"Сейчас футболисты "Левадии" получают зарплату меньше, чем работники Maxima. У многих дети, семьи, например, первый номер сборной Сергей Лепметс нашел вторую работу — утром на тренировку, потом на другую работу, чтобы прокормить семью", — подчеркнул Ткачук. Как известно, Лепметс подрабатывает в Муниципальной полиции.
Юрий добавил, что некоторые футболисты тоже задумываются о смене клуба, но уточнил, что остались лишь положительные эмоции от выступления в Таллинне.
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