Футболист "Легиона" сбежал с допинг-контроля. Его отчислили из команды

После поединка "Легион" - "Пайде", который состоялся 1 августа на стадионе "Кадриорг", по два игрока с каждой команды были приглашены на допинг-контроль. Липин сбежал с этой процедуры. Его пытался преследовать на кадриоргских улочках допинг-контролер, но этот забег завершился победой тренированного футболиста.

Липину угрожает дисквалификация

Почему Липин сбежал - может рассказать только он сам. Однако отказ от прохождения контроля приравнивается к положительному допинг-тесту. Теперь бывшему футболисту молодежной сборной Эстонии угрожает дисквалификация на 4 года - именно такое наказание за употребление кокаина получил в 2018 году футболист нарвского "Транса" Игорь Овсянников.

"Для нас это шок, но мы не можем круглосуточно находиться рядом с игроком. Полное разочарование. У меня нет слов. Было такое ощущение, что земля уходит из под ног" - приводит Soccernet cлова президента и главного тренера "Легиона" Дениса Белова.

"Пробовал с ним связаться, но его телефон выключен. На тренировки после субботнего матча он больше не приходил, а если бы и пришел, то мы бы его не допустили. Договор с Липиным закончен - он больше не является игроком нашей команды", - добавил Белов.

Боксер, олимпийский чемпион, футболист...

На сайте Эстонского антидопингового агентства Липин соседствует в одном списке с двукратным олимпийским чемпионом по лыжному спорту Андрусом Веэрпалу. Тут же находится силламяэский боксер Сергей Банов, у которого возникли проблемы из-за употребления мельдония. Всего в этом списке 6 человек - в отношении них на период расследования действует предварительный запрет.

Если вина Липина будет доказана, то он перейдет в список лиц, которые отбывают наказание за нарушение антидопинговых правил. Помимо вышеупомянутого футболиста Овсянникова, в нем находятся чемпион Эстонии по боксу Андрей Харченко (он получил в прошлом году 4-летнюю дисквалификацию), легкоатлет Николай Ведехин (8-летний дисклаф истечет только в 2025 году), лыжный тренер Мати Алавер, культурист Николай Дворкин... Всего в этом списке 18 человек.

