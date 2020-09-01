Футболист "Легиона" и два культуриста получили по 4 года дисквалификации

1 августа на стадионе "Кадриорг" прошел матч чемпионата Эстонии "Легион" - "Пайде". По окончании поединка Липин самовольно покинул помещение допинг-контроля, не сдав теста, что приравнивается к отказу от его прохождения.

Дисциплинарная коллегия Эстонского антидопингового агентства проанализировала представленные доказательства, ознакомилась с объяснениями спортсмена и решила наложить 4-летний запрет на спортивную деятельность Липина.

Решение может быть обжаловано в течение 21 дня в Апелляционной коллегии Эстонской антидопинговой службы.

4-летнюю дисквалификацию заработали также культуристы Артур Седов и Олег Федоров, в допинг-пробах которых были найдены запрещенные препараты.