Футболист "Легиона" и два культуриста получили по 4 года дисквалификации
Отказавшийся от прохождения допинг-контроля футболист таллиннского "Легиона" Максим Липин заработал 4-летнюю дисквалификацию.
Отказавшийся от прохождения допинг-контроля футболист таллиннского "Легиона" Максим Липин заработал 4-летнюю дисквалификацию.
1 августа на стадионе "Кадриорг" прошел матч чемпионата Эстонии "Легион" - "Пайде". По окончании поединка Липин самовольно покинул помещение допинг-контроля, не сдав теста, что приравнивается к отказу от его прохождения.
Дисциплинарная коллегия Эстонского антидопингового агентства проанализировала представленные доказательства, ознакомилась с объяснениями спортсмена и решила наложить 4-летний запрет на спортивную деятельность Липина.
Решение может быть обжаловано в течение 21 дня в Апелляционной коллегии Эстонской антидопинговой службы.
4-летнюю дисквалификацию заработали также культуристы Артур Седов и Олег Федоров, в допинг-пробах которых были найдены запрещенные препараты.
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