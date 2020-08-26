26.08.2020, 19:00

Футболист "Калью" заразился перед Лигой Европы коронавирусом?


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Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju
Nõmme KaljuFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Футболисты "Калью" 27 августа в первом раунде квалификации Лиги Европы принимают в Кадриорге словенскую "Муру". По данным RusDelfi, один игрок ныммеского клуба сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В последнем туре чемпионата Эстонии "Калью" в минувшую субботу играл в гостях с вильяндиским "Тулевиком". Футболист, у которого выявлено заражение, принимал участие в матче. RusDelfi направил запрос в пресс-службу "Калью".

Ранее сообщалось, что в составе словенского клуба, который прилетел в Таллинн чартерным рейсом, отсутствует один ведущий игрок - его коронатест оказался положительный. "Мура" не открывает имя игрока, но в социальных сетях фанаты словенского клуба назвали его - это 27-летний хорват Лука Бобиканец.

В минувшее воскресенье Бобиканец провел на поле все 90 минут в поединке с чемпионом Словении "Целе". "Мура" выиграла поединок первого тура в гостях со счетом 2:0 (1:0), а Бобиканец поразил ворота соперника во втором тайме.

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