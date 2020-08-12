Футболист, хоккеист и тяжеловес ММА задержаны во время протестов в Беларуси

По информации популярного издания "Прессбол", среди задержанных известный тяжеловес ММА Алексей Кудин (26-12). Летом 2015 года минчанин должен был провести бой с эстонским тяжеловесом Денисом Смолдаревым, но из-за травмы белоруса поединок был отменен.

Кудин был задержан в Молодечно. Там же был взят под стражу хоккеист "Динамо-Молодечно" Илья Литвинов, который возвращался с тренировки.

Как сообщает "Прессбол", нет информации о местанахождении футболиста БАТЭ Антона Сароки, который целый день не выходит на связь. Его, по всей видимости, тоже задержали.

Массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента страны начались в различных белорусских городах 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская (жена арестованного блогера) - 10,9%.

Тихановская подала жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. 11 августа стало известно, что она покинула Беларусь и уехала в Литву.