Футбола не будет? Коронавирус срывает поединок Лиги Европы в Кадриорге

Департамент здравоохранения поставил в известность Футбольный союз. Официальное заявление медицинское ведомство представит в день матча.
У футболистов "Калью" и "Муры" положительные тесты
Не давая разрешение на проведение матча Лиги Европы, Департамент здравоохранения исходит из следующих фактов:
В субботу, 22 августа, футболист "Калью" принимал участие в матче чемпионата Эстонии с вильяндиским "Тулевиком". Этот игрок сдал два положительных теста на коронавирусную инфекцию как 23 августа, так и 25 августа. Тест, который футболист сдавал 24 августа, дал отрицательный результат.
Футболист "Муры" в субботу, 22 августа, принимал участие в матче чемпионата Словении - он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 24 августа.
По оценке Департамента здравоохранения, игроки, принимавшие участие в вышеупомянутых матчах, находились в близком контакте с заболевшими футболистами.
ЭФС предлагает перенос игры
Футбольный союз предложил Департаменту здравоохранения дополнительно протестировать игроков "Калью" и "Муры" в день матча 27 августа. При проведении дополнительных анализов возможен перенос поединка Лиги Европы на пятницу, 28 августа.
ЭФС предложил отправить всех игроков "Калью" после матча на двухнедельный карантин с размещение в одиночных номерах гостиницы.
Футбольный союз перенес на более поздний срок два матча чемпионата Эстонии "Калью" - "Легион" и "Флора" - "Тулевик", которые были запланированы на 29 августа. Зато в этот день состоится поединок "Флора" - "Легион", который изначально должен был состояться 3 октября.
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