Франция не заметила Украину, Германия не справилась с Турцией

Результат в Париже удивления не вызывает, поскольку главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, недосчитавшись в общей сложности 14 игроков.

Украинский антирекорд

Положительный тест на коронавирусную инфекцию сдали сразу 3 голкипера, поэтому в заявку сборной Украины на матч был включен 45-летний тренер вратарей Александр Шовковский, завершивший карьеру в 2016 году.

У французов дубль в первом тайме оформил 34-летний Оливье Жиру. Атакующий дуэт чемпионов мира Кильян Мбаппе - Антуан Гризманн появился на поле после перерыва. Они и установили окончательный результат в заключительной десятиминутке.

Германия не знает радость победы

Неудачно складывается коронавирусный год для сборной Германии. Гранд мирового футбола еще не одержал ни одной победы. В сентябре немцы разделили очки в Лиге наций с Испанией (1:1) и Швейцарией (1:1).

В товарищеском матче с Турцией Германия трижды вела в счете, но упустила победу в добавленное арбитром время - 3:3 (1:0).

В ближайшее воскресенье Германия в рамках Лиги наций сыграет на выезде с Украиной, а Турция сразится в Москве с Россией.

Результаты товарищеских матчей (7 октября)

Дания - Фарерские острова 4:0

Кипр - Чехия 1:2

Черногория - Латвия 1:1

Мальта - Гибралтар 2:2

Австрия - Греция 2:1

Германия - Турция 3:3

Италия - Молдавия 6:0

Нидерланды - Мексика 0:1

Польша - Финляндия 5:1

Португалия - Испания 0:0

Швейцария - Хорватия 1:2