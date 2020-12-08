Францев возвращается в Эстонию, Кинк получил должность в "Левадии"

Футбольный сезон в Эстонии еще окончательно не завершен, а в клубах "Премиум-лиги" уже происходят тренерские перестановки. Еще два дня назад Марко Кристал рассчитывал, что он останется главным тренером "Калью" и на следующий сезон, но не прошло и суток, как ныммесцы объявили о смене рулевого.
Новым главным тренером "Калью" назначен 61-летний российский специалист Сергей Францев, который ранее уже несколько лет успешно возглавлял ныммеский клуб. Причина отставки Кристала лежит на поверхности - впервые с 2014 года "Калью" остался без медалей и рискует остаться без еврокубковых дотаций от УЕФА.
"Калью" нужно выиграть Кубок Эстонии В новом европейском клубном сезоне, который стартует в следующем году, Эстония получит только три места: "Флора" возьмет старт в Лиге чемпионов, а занявший второе место "Пайде" - в новом еврокубковом турнире Лиге конференций. Еще одно место получит обладатель Кубка Эстонии.
Очевидно, что босс "Калью" Куно Техва засомневался, что Кристал способен выполнить поставленную задачу и решил сделать ставку на опыт Францева, который уже приводил "Калью" к золотым медалям чемпионата Эстонии.
"В Таллинн планирую приехать на следующей неделе, - отметил в разговоре с Delfi Францев. - К работе смогу приступить после прохождения обязательного карантина. Команда выйдет из отпуска 11 января".
"Полтора года назад я покинул "Калью" после не очень удачного старта сезона, но мы расстались по-дружески - контакт с Куно все это время не теряли", - добавил российский специалист.
Где найти забивного форварда? Францев в третий раз возвращается в чемпионат Эстонии. В середине 2014 года он принял силламяэский "Калев" в разгар сезона и без какого-либо усиления привел команду к серебряным медалям.
Следующим местом работы Францева стал "Калью", с которым он выиграл чемпионат Эстонии 2018 года, не потерпев при этом ни одного поражения.
И в первом, и во втором случае у Францева были форварды, способные забивать по 30 мячей за сезон. Сейчас такого игрока в "Калью" нет - самый результативный игрок ныммесцев забил в этом году лишь 9 голов. Для сравнения: пришедший в "Легион" летом Никита Андреев за полсезона наколотил 10 мячей.
Другой интересный момент. Чемпионского титула в "Калью" Францев добился, работая в паре с Сергеем Тереховым. Сейчас его помощником назван Кристал, у которого продолжает действовать контракт с "Калью".
У "Левадии" амбиции на словах Рискует остаться без выступления на европейской арене и "Левадия". Каждый год боссы бело-зеленых перед началом сезона заявляют об амбициозных планах, но эти слова расходятся с делом. Судите сами: в 2018 году "Левадия" отстала от чемпиона страны на 2 очка, в прошлом году - на 12, а нынче ее отделяют от "Флоры" - 23 балла.
Апофеозом бесславного выступления "Левадии" стал провал в Лиге Европы, где она сошла с дистанции после матча с фарерским Б-36. Большой резонанс в футбольной среде вызвали слова молодого тренера Владимира Васильева, который после четырех пропущенных мячей на Фарерах, заявил, что "Левадия" провела один из лучших матчей сезона.
После того августовского поражения мне довелось пообщаться с некоторыми тренерами старшего поколения. Все они были очень удивлены словами Васильева. Впрочем, обвинять одного Васильева в провале на Фарерах - не совсем правильно. Свою долю ответственности несут и менеджеры "Левадии", которые провели самую худшую за последние годы заявочную кампанию.
Где "Шахтер", а где Фареры? Нелишне напомнить, что 20 лет назад тогдашний наставник Левадии" Сергей Ратников был уволен после поражения в Лиге чемпионов от донецкого "Шахтера" в самолете, когда команда возвращалась домой с Украины. Но где находится "Шахтер", а где фарерские рыболовы?
"Левадия", кстати, накануне выступления в Лиге Европы имела виды на Францева и даже оформила для него необходимые документы для въезда в Эстонию, однако в последний момент отказалась от его услуг.
Боссы "Левадии" ищут усиление для тренерского штаба, но пока никого, кроме бывшего форварда сборной Эстонии Тармо Кинка, который будет отвечать за игру в нападении, не нашли.
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