Францев возвращается в Эстонию, Кинк получил должность в "Левадии"

Новым главным тренером "Калью" назначен 61-летний российский специалист Сергей Францев, который ранее уже несколько лет успешно возглавлял ныммеский клуб. Причина отставки Кристала лежит на поверхности - впервые с 2014 года "Калью" остался без медалей и рискует остаться без еврокубковых дотаций от УЕФА.

"Калью" нужно выиграть Кубок Эстонии

В новом европейском клубном сезоне, который стартует в следующем году, Эстония получит только три места: "Флора" возьмет старт в Лиге чемпионов, а занявший второе место "Пайде" - в новом еврокубковом турнире Лиге конференций. Еще одно место получит обладатель Кубка Эстонии.

Очевидно, что босс "Калью" Куно Техва засомневался, что Кристал способен выполнить поставленную задачу и решил сделать ставку на опыт Францева, который уже приводил "Калью" к золотым медалям чемпионата Эстонии.

"В Таллинн планирую приехать на следующей неделе, - отметил в разговоре с Delfi Францев. - К работе смогу приступить после прохождения обязательного карантина. Команда выйдет из отпуска 11 января".

"Полтора года назад я покинул "Калью" после не очень удачного старта сезона, но мы расстались по-дружески - контакт с Куно все это время не теряли", - добавил российский специалист.

Kuno Tehva Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Где найти забивного форварда?

Францев в третий раз возвращается в чемпионат Эстонии. В середине 2014 года он принял силламяэский "Калев" в разгар сезона и без какого-либо усиления привел команду к серебряным медалям.

Следующим местом работы Францева стал "Калью", с которым он выиграл чемпионат Эстонии 2018 года, не потерпев при этом ни одного поражения.

И в первом, и во втором случае у Францева были форварды, способные забивать по 30 мячей за сезон. Сейчас такого игрока в "Калью" нет - самый результативный игрок ныммесцев забил в этом году лишь 9 голов. Для сравнения: пришедший в "Легион" летом Никита Андреев за полсезона наколотил 10 мячей.

Другой интересный момент. Чемпионского титула в "Калью" Францев добился, работая в паре с Сергеем Тереховым. Сейчас его помощником назван Кристал, у которого продолжает действовать контракт с "Калью".