France Football учредил награду имени Льва Яшина

Номинанты на приз будут объявлены 21 октября, победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения "Золото мяча" в Париже. Обладателя приза, на который будут претендовать десять голкиперов, выберут 180 спортивных журналистов со всего мира.

Лев Яшин — один из величайших голкиперов в истории футбола — в составе сборной СССР выигрывал Олимпийские игры-1956 и чемпионат Европы-1960, а также становился вторым на европейском первенстве 1964 года. Вместе с московским "Динамо" голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель "Золотого мяча" 1963 года.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.