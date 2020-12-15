France Football определил лучшую сборную мира

Место в воротах в этой команде занял вратарь советской сборной Лев Яшин, на остальных позициях играют: защитники — Кафу (Бразилия), Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус (оба — ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), игроки группы атаки: Хави (Испания) Пеле, Роналдо (оба — Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Лео Месси, Диего Марадона (оба — Аргентина).

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