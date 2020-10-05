05.10.2020, 19:45

France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории


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Лев Яшин позирует с португальцем Эйсебио
Лев Яшин позирует с португальцем ЭйсебиоФото: KEYSTONE Pictures/ZUMAPRESS.com

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин вошел в число претендентов на попадание в ”Команду мечты” по версии журнала France Football, сообщает ТАСС.

”Франс футбол” опросил 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.

Помимо Яшина в число претендентов на попадание в ”Команду мечты” на позицию голкипера вошли англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и нидерландец Эдвин ван дер Сар. Нойер и Буффон являются действующими игроками.

Также был опубликован список номинантов на позицию правого защитника. 5 октября появятся списки левых и центральных защитников. Списки полузащитников будут опубликованы 12 октября, нападающих — 19 октября. Итоги голосования будут подведены в декабре.

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