France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории

”Франс футбол” опросил 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.

Помимо Яшина в число претендентов на попадание в ”Команду мечты” на позицию голкипера вошли англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и нидерландец Эдвин ван дер Сар. Нойер и Буффон являются действующими игроками.

Также был опубликован список номинантов на позицию правого защитника. 5 октября появятся списки левых и центральных защитников. Списки полузащитников будут опубликованы 12 октября, нападающих — 19 октября. Итоги голосования будут подведены в декабре.

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