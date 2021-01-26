ФОТОНОВОСТЬ: В Вильянди началось сооружение футбольного холла

Размер холла 127x78. В нем будет футбольное поле стандартных размеров, которое будут обрамлять две беговые дорожки. Зрительские трибуны рассчитаны на 200 мест. С холлом будет соединено административное здание для раздевалок, служебных и вспомогательных помещений.

На конкурс по возведению футбольного холла поступило 8 предложений. Городские власти Вильянди выбрали совместное предложение Arens Ehitustööd, Dreibau и Pro Ehitus стоимостью 2,9 млн евро.

Футбольный холл в Вильянди строители намерены возвести к концу августа.