04.03.2021, 09:10

ФОТОНОВОСТЬ: Газон "А Ле Кок Арены" накрыли гигантской палаткой

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ФОТОНОВОСТЬ: Газон "А Ле Кок Арены" накрыли гигантской палаткой
Lilleküla staadionFoto : EJL

Главная футбольная арена Эстонии готовится принять в конце марта отборочный матч чемпионата мира. Для защиты травы над газоном установлена большая палатка.

С помощью обогрева снизу и установленной над газоном палатки на "А Ле Кок Арене" создается благоприятная среда для роста травы.

Отборочный цикл чемпионата мира по футболу сборная Эстонии начинает 24 марта домашним поединком с Чехией.

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