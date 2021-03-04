ФОТОНОВОСТЬ: Газон "А Ле Кок Арены" накрыли гигантской палаткой

Главная футбольная арена Эстонии готовится принять в конце марта отборочный матч чемпионата мира. Для защиты травы над газоном установлена большая палатка.
С помощью обогрева снизу и установленной над газоном палатки на "А Ле Кок Арене" создается благоприятная среда для роста травы.
Отборочный цикл чемпионата мира по футболу сборная Эстонии начинает 24 марта домашним поединком с Чехией.
Чешская лыжница назвала русских тупыми
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Как правильно стоять в планке для похудения
Сотни гробов с итальянского кладбища уплыли в море