05.01.2021, 19:15
ФОТО: Звезда мирового футбола обручилась с одноклубницей
Знаменитая бразильская футболистка Марта сообщила в социальных сетях о помолвке с одноклубницей Тони Прессли. В ближайшее время футболистки намерены сыграть свадьбу.
Знаменитая бразильская футболистка Марта сообщила в социальных сетях о помолвке с одноклубницей Тони Прессли. В ближайшее время футболистки намерены сыграть свадьбу.
34-летняя нападающая Марта и 30-летняя защитница Прессли выступают за американский клуб "Орландо Прайд". Они состоят в отношениях уже несколько лет, сообщает ESPN.
За свою карьеру Марта 6 раз признавалась лучшей футболисткой мира (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018). В 2019 году этот титул достался 35-летней американке Меган Рапино, которая осенью обручилась с баскетболисткой Сью Берд.
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