ФОТО: Звезда мирового футбола обручилась с одноклубницей

34-летняя нападающая Марта и 30-летняя защитница Прессли выступают за американский клуб "Орландо Прайд". Они состоят в отношениях уже несколько лет, сообщает ESPN.

За свою карьеру Марта 6 раз признавалась лучшей футболисткой мира (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018). В 2019 году этот титул достался 35-летней американке Меган Рапино, которая осенью обручилась с баскетболисткой Сью Берд.

