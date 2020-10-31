31.10.2020, 17:50

ФОТО: Знаменитая лесби-пара сообщила радостную новость

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ФОТО: Знаменитая лесби-пара сообщила радостную новость
Sue Bird ja Megan Rapinoe AFP

Одна из самых известных лесби-пар в спорте футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Берд после четырехлетних отношений обручились. Обе спортсменки поделились радостной новостью в социальных сетях.

35-летняя Рапино в составе сборной США дважды выигрывала чемпионат мира и становилась обладательницей "Золотого мяча".

40-летняя Берд четыре раза со сборной США побеждала на Олимпийских играх. Американская баскетболистка 10 сезонов провела в чемпионате России, выступая за московское "Динамо", подмосковный "Спартак" и екатеринбургский УГМК.

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