ФОТО: Знаменитая лесби-пара сообщила радостную новость

Одна из самых известных лесби-пар в спорте футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Берд после четырехлетних отношений обручились. Обе спортсменки поделились радостной новостью в социальных сетях.
35-летняя Рапино в составе сборной США дважды выигрывала чемпионат мира и становилась обладательницей "Золотого мяча".
40-летняя Берд четыре раза со сборной США побеждала на Олимпийских играх. Американская баскетболистка 10 сезонов провела в чемпионате России, выступая за московское "Динамо", подмосковный "Спартак" и екатеринбургский УГМК.
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