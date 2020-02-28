ФОТО: Жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии по футболу

На этой стадии турнира жребий свел прошлогодних финалистов нарвский "Транс" и "Калью". В мае прошлого года победу праздновали нарвитяне. Состоится ли реванш?

Кубок Эстонии - 1/4 финала

Калью (Нымме) - Транс (Нарва)

Гелиос (Выру) - Калев (Таллинн)

Эльва - Ярве U21 (Кохтла-Ярве)

Таммека (Тарту) - Флора (Таллинн)