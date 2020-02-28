28.02.2020, 21:35

ФОТО: Жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии по футболу


EST
Eesti jalgpallihooaja pidulik avamine
Galerii: 39 pilti
Eesti jalgpallihooaja pidulik avamine Foto: Rauno Volmar

На торжественном открытии футбольного сезона состоялась жеребьевка четвертьфинльных пар Кубка Эстонии.

На этой стадии турнира жребий свел прошлогодних финалистов нарвский "Транс" и "Калью". В мае прошлого года победу праздновали нарвитяне. Состоится ли реванш?

Кубок Эстонии - 1/4 финала
Калью (Нымме) - Транс (Нарва)
Гелиос (Выру) - Калев (Таллинн)
Эльва - Ярве U21 (Кохтла-Ярве)
Таммека (Тарту) - Флора (Таллинн)

Читайте также: