28.02.2020, 21:35
ФОТО: Жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Эстонии по футболу
На торжественном открытии футбольного сезона состоялась жеребьевка четвертьфинльных пар Кубка Эстонии.
На торжественном открытии футбольного сезона состоялась жеребьевка четвертьфинльных пар Кубка Эстонии.
На этой стадии турнира жребий свел прошлогодних финалистов нарвский "Транс" и "Калью". В мае прошлого года победу праздновали нарвитяне. Состоится ли реванш?
Кубок Эстонии - 1/4 финала
Калью (Нымме) - Транс (Нарва)
Гелиос (Выру) - Калев (Таллинн)
Эльва - Ярве U21 (Кохтла-Ярве)
Таммека (Тарту) - Флора (Таллинн)
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Лицо умершей звезды "Большой перемены" обглодала собака
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт