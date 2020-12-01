01.12.2020, 23:10

ФОТО: Жена звездного футболиста позирует на лошади в обнаженном виде

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Mauro Icardi ja Wanda Nara
Mauro Icardi ja Wanda Nara Foto: Daniele Mascolo, Reuters/Scanpix

Ванда Икарди, жена нападающего французского ПСЖ Мауро Икарди, выложила в социальных сетях фото откровенного содержания.

Аргентинка, у которой в "Инстаграме" 7,2 млн подписчиков, позирует на лошади в обнаженном виде.

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