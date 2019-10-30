ФОТО: Жена украинского футболиста возглавила клуб. Она очень сексуальна

Жена украинского футболиста Николая Морозюка стала президентом клуба. Ирина Морозюк - единственная женщина в украинском футболе, возглавляющая футбольный клуб.
Сам 31-летний полузащитник, имеющий опыт выступления за сборную Украины, играет сейчас в турецком "Ризеспоре", а его супруга возглавила любительский клуб "Лион" (Львов). Среди игроков львовской команды два участника боевых действий на Донбассе.
Планы у футбольной леди амбициозные. Через пять лет красотка "Инстаграма" намерена вывести львовян в украинскую премьер-лигу, где они будут играть с киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".
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Да здравствует Ирина Морозюк ‼️А теперь все вместе .. три , четыре...МО РО ЗЮК , МО РО ЗЮК 😂😂 ладно , я шучу✋🏼😘😇 А то новички на моем аккаунте подумают , что Шпак мне в голову залетел на скорости. . О чем будет пост ? Давайте о девушках , о нас , о отношении между мужчиной и женщиной. Хотя нет , давайте это будет книга со вступлением и 1 главой 😂 . Вступление : Благодаря собственному опыту , наличие незамужних подруг , так же наличие дружбанов , читала несколько книг на эту тему и я все больше и больше черпала какие-то знания об отношении мужчины и женщины, парня и девушки сейчас в современном мире и делала выводы , почему все тяжелее найти свою вторую половинку. Что каждому из нас надо и не надо? 😁 Я , конечно , была неким наблюдателем .. так как в отношениях с 23 лет. Меня, как бы, этот «секс в большом городе» обошёл стороной. Ни для кого не секрет , что я та жена и Мама , которая не зациклена только на ребёнке , муже , готовке жрать , стирать, гулять с сыном на площадке и безостановочно размножаться. А в рядах моих единомышленников только мамочки , обсуждая у кого из детей зеленее какашки. Я живу полной жизнью и чувствую себя молодой , красивой , сексуальной. Одеваю короткое платье и танцую под « грустный день» с бокалом вина, езжу в люке Каена по ночному Киеву и не против посетить сикрет рум , где проходит БДСМ вечеринка , надев портупеи😂💪🏼 И это совсем не мешает мне быть любящей женой и мамой☝🏼 да потому , что мать вашу , мне всего лишь 30! И я хочу свою единственную жизнь пожить так , чтобы в 90 лет , когда я буду уже пахнуть досками от гроба , вспоминать с улыбкой мое незабываемое путешествие по этому миру! . И вы знаете , я благодарна Богу , что он меня наделил особым складом ума, интуиции и логики , потому что мне приходится немного легче. Ниже объясню. Глава 1 ... . . Если хотите продолжение , ставьте + в комментарияхс⤵️
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Мы выбираем не случайно друг друга… Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании...
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Друзья! Кто хочет тату , но не может найти хорошего мастера ? Тогда вам сюда @_mo_1313_ ‼️Я вам уже рассказывала про эту девушку! Сделала я вторую тату на кисти и пальчиках и очень довольна ) И что самое главное хочу ещё 😂🙈 скоро увидите новые шедевры 😋😇
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Знаю , что вы ждёте первую главу книги моей😅 и вы обязательно ее получите ☝🏼😉 Но немножко позже! Сейчас я максимально занята подготовкой к показу в Милане ) уже 20 сентября вы сможете увидеть мою коллекцию @mrz_design в прямом эфире🙏🏼 А сейчас ловите просто красивую фотку в цветах @crizesporas 💚💙
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Если любовь чистая и настоящая, то никакие километры вам не помеха ☺️❤️
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Всім привіт ! Як ви знаєте вже, що я створила новий проект ! Взяла на себе обов’язки бути президентом футбольного клубу «Лион» Львів. Коли до мене прийшла така пропозиція , довго не думаючи погодилась стати в підтримку аматорського футболу саме у Львові , так як народилась в цьому місті. Як створювався клуб , я розповіла для ютуб каналу «Бомбардир». Після першого випуску у мене виникло багато запитань до головного тренера команди. Мені потрібен час для того щоб розібратись. На час Павла Ігоровича відсторонено від посади головного тренера. Вірю в наш проект, що федерація футболу Львівщини підтримає нас та дозволить надалі розвиватись та брати участь в офіційних матчах. В мене достойна команда! В кожного своя історія , але одна любов до нашої країни! Серед моїх гравців є два учасника бойових дій в АТО! Ми за єдину , сильну і незалежну Україну! Слава Україні!
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