ФОТО: Жена украинского футболиста возглавила клуб. Она очень сексуальна

Сам 31-летний полузащитник, имеющий опыт выступления за сборную Украины, играет сейчас в турецком "Ризеспоре", а его супруга возглавила любительский клуб "Лион" (Львов). Среди игроков львовской команды два участника боевых действий на Донбассе.

Планы у футбольной леди амбициозные. Через пять лет красотка "Инстаграма" намерена вывести львовян в украинскую премьер-лигу, где они будут играть с киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".