ФОТО: Жена украинского футболиста возглавила клуб. Она очень сексуальна

Да здравствует Ирина Морозюк ‼️А теперь все вместе .. три , четыре...МО РО ЗЮК , МО РО ЗЮК 😂😂 ладно , я шучу✋🏼😘😇 А то новички на моем аккаунте подумают , что Шпак мне в голову залетел на скорости. . О чем будет пост ? Давайте о девушках , о нас , о отношении между мужчиной и женщиной. Хотя нет , давайте это будет книга со вступлением и 1 главой 😂 . Вступление : Благодаря собственному опыту , наличие незамужних подруг , так же наличие дружбанов , читала несколько книг на эту тему и я все больше и больше черпала какие-то знания об отношении мужчины и женщины, парня и девушки сейчас в современном мире и делала выводы , почему все тяжелее найти свою вторую половинку. Что каждому из нас надо и не надо? 😁 Я , конечно , была неким наблюдателем .. так как в отношениях с 23 лет. Меня, как бы, этот «секс в большом городе» обошёл стороной. Ни для кого не секрет , что я та жена и Мама , которая не зациклена только на ребёнке , муже , готовке жрать , стирать, гулять с сыном на площадке и безостановочно размножаться. А в рядах моих единомышленников только мамочки , обсуждая у кого из детей зеленее какашки. Я живу полной жизнью и чувствую себя молодой , красивой , сексуальной. Одеваю короткое платье и танцую под « грустный день» с бокалом вина, езжу в люке Каена по ночному Киеву и не против посетить сикрет рум , где проходит БДСМ вечеринка , надев портупеи😂💪🏼 И это совсем не мешает мне быть любящей женой и мамой☝🏼 да потому , что мать вашу , мне всего лишь 30! И я хочу свою единственную жизнь пожить так , чтобы в 90 лет , когда я буду уже пахнуть досками от гроба , вспоминать с улыбкой мое незабываемое путешествие по этому миру! . И вы знаете , я благодарна Богу , что он меня наделил особым складом ума, интуиции и логики , потому что мне приходится немного легче. Ниже объясню. Глава 1 ... . . Если хотите продолжение , ставьте + в комментарияхс⤵️