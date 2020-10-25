ФОТО | Запасной игрок "Левадии" справил нужду во время матча у кромки поля. ЭФС: "Такого у нас еще не было"

"На 36-й минуте игры трое запасных "Левадии" разогревались у кромки поля стадиона Narva Kalev Fama. Один из них направился к забору и на глазах более чем сотни болельщиков стал облегчаться. Зрители постарались привлечь к происходящему внимание судьи, но тот или не слышал, или не хотел услышать. Также находящиеся на стадионе пытались привлечь к данному эпизоду внимание охранника G4S, но и тот никак не отреагировал. Особенно печально, что это видели много детей, и, мягко говоря, были в недоумении от бесстыжего поведения запасного "Левадии", - рассказал один из находившихся на стадионе зрителей.

"Так как поблизости WC не было, то этот некрасивый инцидент имел место. Игрок понимает, что поступил неправильно, ему неловко и он приносит свои извинения", - сказал Delfi пресс-секретарь "Левадии" Индрек Петерсоо.

Как сообщил зритель, на стадионе был туалет. "Меня лично на месте не было, поэтому мне трудно давать оценку. Я говорил с несколькими людьми, которые сказали, что поблизости туалета не было. Это конечно не означает, что можно так делать. Это, разумеется, некрасивый и досадный факт. Очень жаль, что так случилось", - добавил Петерсоо.

"Могу сказать, что я не помню, чтобы раньше были такие случаи", - сказал руководитель по связам с общественностью Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт. "Поэтому трудно сказать, что и как будет дальше. Выясним завтра ситуацию и побеседуем с клубом. Конкретнее пока сказать не могу. Такого случая раньше не было".

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